إضراب عام في « إسرائيل »

في أعقاب فشل المفاوضات بين ماتسمى وزارة المالية الإسرائيلية وبين رئيس الهستدروت أعلن صباح اليوم، الأربعاء، عن إضراب عام في المرافق العامة.

وجاء أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات المباشرة التي استمرت خلال ساعات الليل الفائت بين وزير المالية يوفال شطاينتس وبين رئيس الهستدروت عوفر عيني بشأن الفوارق في الأجور بين موظفي القطاع العام.

وكان رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو قد تطرق إلى القضية يوم أمس، وقال إن الإضراب لن يحل المشكلة التي نشأت خلال عشرات السنوات.

ونقل عن مصادر وصفت بأنها مطلعة على الاتصالات بين الهستدروت والمالية قولها إن الإضراب لن يستمر مدة طويلة بسبب قرار رئيس المحكمة القطرية للعمل القاضية نيلي أراد استدعاء ممثلي الطرفين، وأنها تنوي التدخل بشكل مكثف ومتواصل لمنع استمرار الإضراب لمدة طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن الإضراب يشمل المكاتب الحكومية والتأمين الوطني ومكاتب العمل والسلطات المحلية والمحاكم وسلطة الجباية وسلطة الضرائب والقطارات والموانئ والمصارف والبورصة، في حين تعمل المستشفيات بموجب نظام العمل في أيام السبت، وفي مطار اللد من الساعة الساعة السادسة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً.

يذكر أن الإضراب لا يشمل المدارس الابتدائية، ولا الجامعات.