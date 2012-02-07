القهوة تقلل خطر الاكتئاب وتؤثر في هرمون الاستروجين

كشفت دراسة أن تناول النساء للقهوة قد يقلل بينهن احتمالات الإصابة بالاكتئاب، كما وجدت دراسة أخرى نفذت بين الذكور في فنلندا عام 2010 صلة وثيقة بين تعاطي الكافيين وتقليل خطر الاكتئاب والانتحار.

وأظهرت دراسة أخرى جديدة أن تناول القهوة قد يحدث تغييراً في مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء، على أن معدل هذه التغييرات قد يتباين بحسب الاختلافات العرقية، وبينت الدراسة أن الكافيين الموجود في القهوة يخفض مستويات الهرمون لدى النساء البيض، وعلى النقيض يؤدي لارتفاعه بالنسبة للآسيويات.

وأخضع باحثون من "المعهد القومي للصحة" المشاركات وعددهن 250 امرأة تراوحت أعمارهن بين 18 عاماً إلى 44 عاماً لعدد من الاختبارات مع تسجيل أنماط حياتهن اليومية أثناء فترة الدراسة التي تناولت خلالها المشاركات قرابة 90 ميللغرام من الكافيين يومياً، أي قرابة كوب من القهوة.

وارتفعت معدلات هرمون الإستروجين بين المشاركات الآسيويات، ممن تجاوز استهلاكهن للكافيين 200 ميللغرام يومياً، بينما انخفضت مستوياته لدى النساء البيض ممن تناولن ذات القدر من المادة أما بالنسبة للنساء السود فكانت النتائج مماثلة للفئة الأولى، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية اليوم الثلاثاء.

وأكد الباحث بالمعهد القومي للصحة وقائد البحث أنريكيه شسترمان أن الدراسة لم تحدد بدقة أسباب التأثير المختلفة للكافيين باختلاف العرق.