نواب فتحاويون غزيون يشكون الأجهزة الأمنية برام الله للمجلس التشريعي

تقدم النواب النائب نعيمة الشيخ علي والنائب ماجد أبو شمالة والنائب علاء ياغي بشكوى لهيئة الكتل البرلمانية التي تقوم مقام رئاسة المجلس التشريعي في ظل حالة تعطله وعدم انعقاده, حول ممارسات بعض الأجهزة الأمنية التي قامت مؤخرا باعتقال مدير مكتب النواب الأخ حازم التتر الضابط في السلطة الوطنية واعتراض سيارة النائب ماجد أبو شمالة والعبث في محتوياتها رغم إبلاغ الأفراد الذين قاموا بالاعتراض عن هوية مالك السيارة .

وتقدم النواب أيضا ببلاغ للنائب العام بنفس الخصوص عبر المحامي سلامة هلسه ضد بعض الأجهزة الأمنية حيث رأى النواب في سلوك بعض هذه الأجهزة الأمنية خرق للقانون ومس بحصانة النواب كما حدث عند اعتراض سيارة النائب أبو شمالة والعبث في محتوياتها في مخالفة صريحة لنص المادة 53 من القانون الأساسي .

ويذكر انه في وقت سابق من مطلع هذا الشهر قامت قوة تستقل سيارات تحمل لوحات تسجيل صفراء "إسرائيلية" باختطاف التتر من سوق الحسبة وتبين في وقت لاحق أنها تابعة للاستخبارات العسكرية بعد أن قامت قوة أخرى بمداهمة بيت المذكور ومصادرة محتويات منه وإبلاغ ذويه بأنه معتقل لديهم وسيتم الإفراج عنه في وقت لاحق دون إيضاح أي أسباب للاعتقال.

هذا وبرزت مؤخرا حالة من الضيق والشكوى من أبناء غزة المتواجدين في الضفة الذين أصبحوا يشعروا بأنهم مستهدفين من بعض الأجهزة الأمنية والتي قامت باعتقال عدد منهم علاوة على حالة المراقبة الدائمة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمنازلهم وهواتفهم وتنقلاتهم .