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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

  • الخليل - فلسطين اليوم
  • 07:20 - 06 فبراير 2012
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لقي الطفل فرج أمية الكركي ( 7 سنوات ) مصرعه مساء أمس متأثراً بجروحه اثر حادث سير وقع في منطقة وادي القاضي جنوب مدينة الخليل ونقل إلى المستشفى الأهلي عبر مركبات الهلال الأحمر ، و وصفت إصابته بجروح بليغة وتوفي متأثرا بها   .

وأوضح بيان ادارة العلاقات العامة والإعلام للشرطة ” ان عمليات شرطة المحافظة تلقت عبر الهاتف بلاغ من احد المواطنين بوقوع حادث سير بالقرب من منطقة واد القاضي ، و مباشرة تحركت شرطة المرور وخبراء السير إلى مكان الحادث وتم إبعاد المواطنين وتقديم المساعدة لطواقم إسعاف الهلال وتسهيل مهمتهم  ” .

وذكر البيان ” ان الشرطة باشرت التحقيق بالحادث وتبين ان سائق مركبة من نوع جيب دهس الطفل أمية أثناء رجوعه للخلف في فناء المنزل ، وقام خبراء السير بالرسم الهندسي للحادث ” اخذ الكروكا ” وتبين ان سائق المركبة لم يلتزم بالقواعد المرورية مما أدى إلى دهس الطفل وأصابته بجروح بليغة نقل على اثرها الى مستشفى الأهلي ، وقد فارق الحياة هناك ، وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تسليم جثمان الطفل الى ذويه ليورى الثرى .

و أضاف البيان ان الشرطة قامت بإحضار السائق و توقيفه ليحول الى النيابة العامة ويعرض امام القضاء .

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