حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، والرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، بإذن الله تعالى.