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زكارنة: الرواتب غدا في الصراف وبعد غد في البنوك

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 16:01 - 05 فبراير 2012
رواتب رواتب
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قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ستصرف غدا عبر الصراف الآلي وبعد غد في كافة البنوك.

وأوضح زكارنة ، أنه تم إقرار علاوة غلاء المعيشة بنسبة 2.88% ، وأنها ستصرف مع العلاوة السنوية فور إقرار الموازنة العامة للسلطة الوطنية وبأثر رجعي من 1/1/2012، وبحد أقصى لا يتجاوز 30/3/2012.

وكانت نقابة الموظفين العموميين في السلطة الوطنية أعلنت أن رواتب موظفي السلطة ستصرف اليوم الأحد عبر الصراف الآلي , الا أن زكارنة اكد أن صرفها سيتم غداً الإثنين عبر الصراف الآلي وبعد غد في البنوك.

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