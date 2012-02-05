زكارنة: الرواتب غدا في الصراف وبعد غد في البنوك

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ستصرف غدا عبر الصراف الآلي وبعد غد في كافة البنوك.

وأوضح زكارنة ، أنه تم إقرار علاوة غلاء المعيشة بنسبة 2.88% ، وأنها ستصرف مع العلاوة السنوية فور إقرار الموازنة العامة للسلطة الوطنية وبأثر رجعي من 1/1/2012، وبحد أقصى لا يتجاوز 30/3/2012.

وكانت نقابة الموظفين العموميين في السلطة الوطنية أعلنت أن رواتب موظفي السلطة ستصرف اليوم الأحد عبر الصراف الآلي , الا أن زكارنة اكد أن صرفها سيتم غداً الإثنين عبر الصراف الآلي وبعد غد في البنوك.