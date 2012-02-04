الاحتلال يعتقل فلسطيني و فرنسيتين قرب الخليل بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، رياضي فلسطيني ومواطنين فرنسيين خلال مشاركتهم في ماراثون للركض قرب قرية اللتوانة جنوب الخليل.

وذكر مصادر محلية، بأن مجموعة من العدائيين الرياضيين فلسطينيين وأجانب شاركوا في الماراثون والذي انطلق من قرية اللتوانة باتجاه مدينة جنين، تعرضوا للمضايقات من قبل جنود الاحتلال، حيث اعتدوا عليهم بالضرب وطاردوهم أثناء قيامهم مشاركتهم بالعدو.

وأضافت المصادر بأن الفلسطيني من مدينة جنين ولم تعرف هويته بعد، ويهدف الماراثون، الى زيادة التواصل ما بين أبناء الضفة الغربية، كما يأمل منظموه