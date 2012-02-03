الصحة:5 حالات وفاة و1020 إصابة بالقاهرة

قال د.محمد سلطان رئيس هيئة إسعاف مصر إن إجمالى مصابى التحرير منذ صباح اليوم وحتى الآن وصل إلى 930 مصابا وحالتا وفاة.

وأوضح سلطان أن حالتي الوفاة بالقاهرة إحداهما للمصاب والذى توفى صباح اليوم بقصر العينى والآخر الذى توفى بمستشفى شبرا العام وكلا الحالتين كان سبب الوفاة فيهما الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ولفت إلى أن هناك 28 حالة تم نقلها لمستشفى المنيرة العام و4 حالات بمستشفى الهلال و44 حالة بمستشفى قصر العينى وحالة بمستشفى شبرا و6 حالات بمستشفى أحمد ماهر و10 حالات بمستشفى قصر العينى الفرنساوى .

وأضاف:"هناك 192 حالة تم إسعافها بالمستشفى الميدانى بمستشفى عمر مكرم و122 بالمستشفى الميدانى بكنيسة قصر الدوبارة و152 تم إسعافهم بسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة هذا بالاضافة الى 370 تم إسعافهم فى مكان الحادث".

أما بالنسبة لمحافظة السويس، فأوضح سلطان أن إجمالى المصابين وصل إلى 90 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة بطلق نارى، تم نقل 35 مصابا إلى مستشفى السويس العام و3 إلى مستشفى التأمين الصحى و34 إصابة إلى مستشفى صدر السويس هذا بالإضافة إلى 18 تم إسعافهم فى مكان الحادث.