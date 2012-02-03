إيران تطلق أحدث قمر صناعي إلي الفضاء صباح اليوم

أطلقت ايران صباح اليوم الجمعة قمر "نويد" الصناعي الذي تم تصنيعة محلياً بجامعة "علم و صنعت"‌ الصناعية عبر صاروخ سفير الجديد إلي الفضاء و ذلك برعاية رئيس الجمهورية.

وأفادت وكالة أنباء فارس، أن الجمهورية‌ الإسلامية الإيرانية اطلقت بنجاح صباح الجمعة قمرا صناعيا صغيرا اختباريا للمراقبة إلى الفضاء هو الثالث الذي تطلقه منذ 2009.

وقال حميد فاضلي رئيس منظمة الفضاء الايرانية في تصريحات إعلامية إنه "تم إطلاق القمر الصناعي نويد بنجاح .. وسيوضع في مدار على ارتفاع 250 إلى 370 كلم". موضحاً أن "القمر الصناعي يزن 50 كلغ وأطلق بواسطة صاروخ سفير".

وتجدر الإشارة إلي أن عملية إطلاق القمر الصناعي تمت بحضور الرئيس محمود احمدي نجاد واتت في وقت بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ الخميس بالاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية في شباط/فبراير 1979.

وقال فاضلي إن القمر الصناعي نويد الذي تقضي مهمته ب"التقاط صور للأرض" بنته جامعة العلم والصناعة ومن المتوقع أن يعمل لمدة سنة ونصف ويقوم بـ"دورة حول الأرض كل 90 دقيقة".

وسبق أن أطلقت إيران بنجاح قمرين صناعيين إختباريين هما اوميد في شباط/فبراير 2009 ورصد-1 في حزيران/يونيو 2011 وقد أطلق القمران الصناعيان بواسطة صاروخ سفير ووضعا على مدار منخفض الارتفاع.