بالفيديو .. اشتباكات بمصر وأنباء عن إصابة عمرو موسى

تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن المركزى، والمتظاهرين والألتراس، أمام وزارة الداخلية المصرية، قبل قليل، وذلك بعد هدوء ساد بين الجانبين لعدة دقائق، تم خلالها نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف.

وارتفع عدد المصابين بحالات الإغماءات والاختناقات من الغاز المسيل للدموع الذى تم إطلاقه بكثافة على الألتراس المتواجد فى محيط وزارة الداخلية، إلى ما يقرب من 500 شخص، وتتواجد حالياً حوالى 50 سيارة إسعاف تنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.

ذكر شهود عيان أن عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أصيب بجرح غائر فى ساقه من قبل مشجعى الألتراس عندما ذهب لمسجد مصطفى محمود لأداء واجب العزاء فى ضحايا أحداث ليلة أمس ببورسعيد.

وأكد الشهود أن موسى تعرض للضرب بمطواة من قبل أحد الموجودين أثناء محاولته الفرار من أمام المسجد واستقلال سيارته، بعدما تدافع حوله المئات من جمهور الألتراس وعدم تمكن حرسه الخاص من حمايته والخروج به من أمام المسجد.

من ناحية أخرى ردد الألتراس الموجودين هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" و"الشعب يريد إعدام بورسعيد" وذلك انتظارا لجثمان الشهيد أنس للصلاة الجنازة عليه بالمسجد ونقله للمدافن بالسادس من أكتوبر.