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مباحث خان يونس تلقي القبض على لص قام بسرقة مبلغ من المال وخاتم ذهب‏

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 07:41 - 02 فبراير 2012
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أعلنت المباحث العامة في محافظة خان يونس أنها تمكنت من إلقاء القبض على لص قام بسرقة مبلغ من المال وخاتم ذهب من إحدى المواطنات.

وذكرت المباحث إنها تلقت بلاغ من  المواطنة/(ر-د) سكان محافظة خان يونس – عبسان الكبيرة يفيد بسرقة 1000دولار -100دينار – خاتم ذهب يقدر بمبلغ 1000دولار ، وعلى الفور قامت مباحث بني سهيلا بعملية البحث والتحري وجمع المعلومات ، وخلال جمع البيانات تبين أن من قام بالواقعة المدعو/(ر-د) سكان محافظة خان يونس – عبسان الكبيرة البالغ من العمر 22عاما ، حيث أن المدعو/(ر-د) يعمل عندهم في المنزل وعندما أتيحت له الفرصة قام بالسرقة مستغلا وجود أهل المنزل في الحديقة ، وتم إحالة القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة  لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه

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