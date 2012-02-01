أبو تريكة: إحنا فى حرب.. وأحد المشجعين نطق الشهادتين أمامى

قال محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى، إن ما حدث فى ملعب المصرى البورسعيدى أشبه بـ"حرب الشوارع"، مؤكداً أنه توجد العديد من الوفيات بين جماهير الأهلى، وأنه رأى بعينه أحد المشجعين ينطق الشهادتين، ولم نتمكن من إنقاذه.

كانت جماهير المصرى البورسعيدى قامت بالاعتداء بالضرب على لاعبى الأهلى وجمهوره عقب اقتحامها الملعب بعد انتهاء المباراة التى جمعت بين المصرى والأهلى اليوم.

واستنجد أبو تريكة، خلال قناة الأهلى، بالمسئولين فى الجيش والشرطة ووزارة الصحة لإنقاذ جماهير الأهلى واللاعبين، مشيرا إلى أنه لم يتدخل أحد من مسئولى محافظة بورسعيد لإنقاذ الموقف، مشددا أن الموقف سيزداد تدهورا إن لم يتم إنقاذه.

وأضاف أبو تريكة، أنه يجب إلغاء الرياضة لو استمرت بهذا الوضع، مؤكدا أن اليوم هو الأصعب له طوال حياته، خاصة بعد ما رأى تساقط العديد من الجماهير الأهلاوية بعد التعدى عليهم من جماهير بورسعيد.