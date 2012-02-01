عائشة القذافي تريد تزويد المحكمة الجنائية بمعلومات عن شقيها سيف الاسلام

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء ان عائشة ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تريد تزويد المحكمة بمعلومات "مادية" على علاقة بشقيقها سيف الاسلام المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وقال نيك كوفمان محامي عائشة القذافي في وثيقة نقلت الى المحكمة الجنائية الدولية التي نشرتها لاحقا ان "عائشة القذافي ترغب في تقديم معلومات مادية تعتقد انها ستساعد غرفة البداية على تحديد المسيرة المناسبة التي يفترض سلوكها".

واضاف المصدر نفسه ان "هذه المعلومات (...) ستساعد غرفة البداية على تحديد ما اذا كانت السلطات الليبية ترغب فعلا في تقديم تمثيل قانوني فعال لسيف الاسلام او منحه محاكمة عادلة".

وبالتالي فقد طلبت عائشة القذافي من المحكمة الجنائية الدولية الاذن "استثنائيا"، بنقل هذه المعلومات الى المحكمة بصفتها "صديقة المحكمة" وفقا للوثيقة، بهدف "حماية مصالح شقيقها".

وكان الملجس الوطني الانتقالي الليبي ابلغ المحكمة الجنائية الدولية في رسالة نشرت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ان ليبيا تامل في محاكمة سيف الاسلام بنفسها وهو الذي تشتبه فيه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الانسانية منذ 15 شباط/فبراير 2011 اثناء قمع حركة الانتفاضة الشعبية في ليبيا.

ونفت المحكمة لاحقا في 23 كانون الثاني/يناير اتخاذها اي قرار حول تنظيم محاكمة لسيف الاسلام القذافي في ليبيا امام محكمة ليبية خلافا لما كان اعلنه وزير العدل الليبي.

وفي 27 حزيران/يونيو 2011، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الاسلام القذافي (39 عاما) الذي اعتقل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في جنوب ليبيا واعتقل في الزنتان على بعد 180 كلم جنوب غرب طرابلس.

وفي نهاية اب/اغسطس سمح لعائشة القذافي وشقيقيها محمد وهانيبال ووالدتها صفية وعدد اخر من افراد العائلة وخصوصا الاطفال بالدخول الى الجزائر "لاسباب انسانية بحتة"، بحسب العاصمة الجزائرية.