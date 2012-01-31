44 إصابة نتيجة حريق نشب في بناية سكنية وسط اسرائيل

شب حريق داخل بناية سكنية في مدينة بير يعقوب وسط اسرائيل فجر اليوم الثلاثاء، ما تسبب في اصابة 44 إسرائيليا بجروح مختلفة، وقد وصلت طواقم الاسعاف والاطفاء الى الموقع التي استطاعت السيطرة على الحريق.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" العبرية فقد وقع الحريق عند الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم في الطابق السفلي للبناية السكنية، حيث تسبب تصاعد النيران والدخان الى صعوبة استخدام الدرج الداخلي للبناية، وقد اصيب نتيجة لذلك 44 اسرائيليا بينهم اطفال ونساء نتيجة لهذا الحريق.

واضاف الموقع ان بعض الاصابات جاءت نتيجة لقيام بعض السكان بالقفز من نوافذ الشقق السكنية هربا من النيران والدخان، ولعدم قدرتهم النزول من خلال درج البناية لكثافة الدخان المتصاعد، وقد وصفت اصابة اثنين منهم بالخطيرة في حين وصفت اصابة 7 بالمتوسطة والباقي نتيجة لاستنشاق الدخان، وتم نقل كافة المصابين الى المستشفيات القريبة بعد تقديم العلاج اللازم في الموقع.

واشار الموقع الى ان سبب الحريق هو اندلاع النيران في عربة كانت تقف في كراج البناية وفقا لمصدر من وحدات الاطفاء، حيث تقوم الشرطة الاسرائيلية بالتحقيق في الحادث وسط شكوك بأن يكون الحريق متعمد.