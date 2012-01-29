قائد سلاح الجو يكشف عن سبب تحطم الطائرة دون طيار

كشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء "عيدو نحوشتان"، أن حادث تحطم الطائرة بدون طيار الذي وقع ظهر اليوم الأحد في وسط "إسرائيل" ، كان ناجماً عن تجربة طيران تهدف إلى اختبار تكنولوجيا جديدة وضعت على جناح الطائرة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن قائد سلاح الجو قوله :"عندما أقلعت الطائرة لاختبار التكنولوجيا الجديدة تمزق الجناح الأمر الذي أدى إلى سقوطها وتدميرها"، وأضاف "نحوشتان" : "بان التحقيق ما زال مستمرا"ً، لافتاً بان ذلك الخطأ الفني كلف أكثر من خمسة ملايين دولار.

يذكر أن التحقيقات الأولية التي جرت صباح اليوم ادعت أنه أثناء التحضير للهبوط توقف محرك الطائرة عن العمل على ارتفاع1000 قدمعن سطح الأرض، وقد حاول مشغلي الطائرة الهبوط بها اضطرارياً في نقطة محدودة عبر استخدام المظلة اليدوية ولكنها هي الأخرى لم تستجيب، مما أسفر عن ارتطام الطائرة بالأرض وتحطمها تماماً.

وأشار التحقيق أيضاً إلى أن السبب الرئيسي في الحادثة هو مزيج من الخطأ البشري العائد للمشغل وظروف الطقس، وفي غضون ذلك قررت شركة "إلبيت" المصنعة للطائرة تطوير عنصر أمان أضافي من أجل منع حوادث من هذا النوع في المستقبل.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر في الشركة ادعائهم، أن الطقس تسبب في وقوع فشل تنفيذي في عملية التحكم بالطائرة خلال دورة تدريبية لعملاء من دولة أجنبية وتمت دراسة المشكلة واستخلاص العبر والاستنتاجات بناء على ذلك.