خلال الأشهر المقبلة..الأسرى سيخوضون معركتهم ضد التصعيد الإسرائيلي

قال وزير الأسرى و شؤون المحررين عيسى قراقع أن حراكا واسعا يجري في سجون الاحتلال يتجه نحو تصعيد من قبل الأسرى ردا منهم على سياسات الاحتلال بحقهم.

و أشار قراقع في تصريحات إذاعية له وضع الأسرى القائم يشير إلى أن إضراب الأسرى عن الطعام بات وشيكا، و إن الأمور تتجه نحو اتخاذ الأسرى هذا الموقف، و خاصة في ظل عدم استجابة مصلحة السجون لكافة مطالب المعتقلين وفشل كل الحوارات مع هذه الإدارة.

و قال قراقع أن الأسرى يعيشون ظروف صعبة للغاية في ظل تصاعد الهجمة ضدهم، و تردي الوضع الإنساني لهم، مما جعل الأسرى في مواجهة مع هذه الإدارة، و نحن نشهد مؤخرا حاله تنسيق بين مختلف التنظيمات في كافة السجون من أجل اتخاذ خطوة موحدة و متكاملة في الأشهر القريبة.

و مطالب الأسرى الأساسية بحسب قراقع هي تحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون، و إلغاء قانون شاليط الذي سحبت بموجبه إدارة السجون كافة انجازات الأسرى.

و توقع قراقع أن يكون تحرك الأسرى أوسع من الإضرابات التي خاضها الأسرى مؤخرا، و خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية و التي تتعامل مع الأسرى بروح حربية.