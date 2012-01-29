غيلارد لإسرائيل: أوقفوا هدم المنازل فوراً

بعد إشارته إلى أن العام 2011 شهد زيادة كبيرة في وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، دعا منسق الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ماكسويل غيلارد، "إسرائيل" إلى وضع حد فوري لعمليات تدمير المنازل.

واتت دعوة غيلارد عقب إطلاق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتقرير حول الهدم والنزوح القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أشار إلى تدمير ما يقرب من 622 منزلا لعائلات فلسطينية ما أرغم حوالي 1100 شخص، نصفهم من الأطفال، على الرحيل، في حين أن عشرات الآلاف الآخرين مهددون بمواجهة المصير نفسه.

وقال غيلارد في بيان بعد زيارة قام بها إلى قرية عناتا قرب القدس حيث تم تدمير سبعة منازل لفلسطينيين "إن إسرائيل وبصفتها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية أساسية في حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها وضمان كرامتهم وسلامتهم"وأضاف "إن الدمار الواسع للمنازل وسبل المعيشة لا يتوافق مع تلك المسؤولية أو المبادئ الإنسانية".

وابلغ السكان غيلارد أن جرافات وجنودا وصلوا ليلة 23 كانون الثاني وطردوا 52 شخصا بينهم 29 طفلا من منازلهم التي جرى تدميرها لاحقا.