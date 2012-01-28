جامعة فلسطين بغزة تكرم الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية

كرمت جامعة فلسطين بغزة ممثلة بالسيد كاظم دغمش رئيس مجلس الإدارة والدكتور سالم صبّاح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية، وذلك بتسليمه درع الجامعة تقديراً لجهوده في دعم العلم والتعليم.

وجاء التكريم خلال زيارة قام بها "أبو عرابي" بصحبه رؤساء الجامعات للمستشفى الميداني الأردني، جمعت كل من السيد كاظم دغمش رئيس مجلس إدارة جامعة فلسطين والدكتور يوسف الحساينة عضو مجلس الأمناء ورؤساء الجامعات الدكتور سالم صبّاح رئيس جامعة فلسطين، والدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية، والدكتور سلاّم الأغا رئيس جامعة الأقصى، والعقيد عايد الدبوبي قائد المستشفى الميداني الأردني، والمقدم الطبيب زهير أدهم مدير المستشفى، والمقدم زياد القرالة مسئول المكتب الإعلامي، وعدد كبير من ضباط المستشفى والارتباط.

من جهته رحب "الدبوبي" بالوفد الزائر وأبدى سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى العلاقة المميزة التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، ومؤكداً شعور فريق المستشفى بأنه موجود في بلده الثاني وبين أحضان شعبه، معرباً عن السعادة الكبيرة التي تتملك فريق المستشفى وهو يقدم الخدمات الطبية الإنسانية لإخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني.

ومن جهة أخرى أكد "أبو عرابي" أن وجوده في قطاع غزة جاء تلبية لدعوة جامعة الأقصى برعاية المؤتمر الدولي الأول لعمداء الدراسات العليا والبحث العلمي والذي يضم العديد من العمداء والباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات العربية، معرباً عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر بداية لانطلاق فعاليات أخرى تعمل على رفع مستوى البحث العلمي في العالم العربي.

كما شكر "أبو عرابي" جامعة فلسطين على التكربم، مبدياً سعادته البالغة لما تقوم به جامعة فلسطين تجاه العملية التعليمية والبحثية، وما تسعى إليه من طرح تخصصات جديدة ونوعية تعمل على تلبية حاجة السوق المحلي والدولي، وما توفره الجامعة من تقنيات متطورة وكفاءات تعمل على خلق بيئة تنافسية تسهم في تحسين الأداء العام ورفع الجودة للتعليم الجامعي، معرباً عن تطلعه للوصول مع الجامعة إلى علاقات بحثية وأكاديمية متميزة، ومتمنياً لجامعة فلسطين مزيداً من التقدم والازدهار.

وبدوره قال "صبّاح" أن تكريم "أبو عرابي" جاء تقديراً من جامعة فلبسطين للجهود الكبيرة التي يبذلها إتحاد الجامعات العربية في تنشيط وتفعيل العلاقات الأكاديمية والبحثية للجامعات العربية وربط مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، معرباً عن أمله بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجامعة والإتحاد بهدف خدمة أبناء شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني.

كما ثمّن "صبّاح" الدور البارز للمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً في خدمة القضية الفلسطينية في كافة المجالات، مثمناً جهود المستشفى الميداني الأردني المستمرة في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وتخفيف معاناة العديد من مرضى القطاع، معرباً عن شكره وتقديره وإمتننانه لإدارة المستشفى وللقائمين عليه.