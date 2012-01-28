تقرير: « إسرائيل تقوم بتهجير 52 فلسطينياً من القدس المحتلة »

قامت السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوع الحالى بهدم 8 منازل بقرية (عناتا) بمدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى تهجير 52 فلسطينيا من بينهم 29 طفلاً.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريره الأسبوعي حول حماية المدنيين أن سلطات الاحتلال قامت خلال هذا الأسبوع في الإجمالي بهدم 17 مبنى فلسطينياً في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء.

وذكر المكتب أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر بهدم 16 منزلا و5 مبان لتخزين المياه في القدس المحتلة وفى محافظتي الخليل ونابلس، كما أصيب 12 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات في الضفة الغربية بينما جرى اعتقال نحو 90 فلسطينيا آخرين، أما في قطاع غزة فقد استأنفت القوات الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري غاراتها الجوية بعد أسبوعين من الهدوء، مما أدى إلى مقتل مسلحين فلسطينيين اثنين، كما شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على منطقة (خانيونس)، مما أدى إلى تدمير العديد من الزراعات.

وأشار المكتب إلى أنه توفى خلال هذا الأسبوع شخصان من بينهما فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 17 عاما، نتيجة جروح أصيبا بها خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي (الرصاص المصبوب) الذى وقع ما بين عامى 2008 و2009.