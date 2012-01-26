إحباط محاولة لتفجير خط الغاز بسيناء واشتباكات بين الجيش ومسلحين

أكدت مصادر بشمال سيناء مساء اليوم، الخميس، أنه تجرى حاليا اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر مجهولة تسعى لتفجير خط الغاز العربى والمؤدى إلى إسرائيل قرب محطة السبيل غرب العريش فى محاولة لتفجيرها.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تشتبك حاليًا مع المجهولين الذين حاولوا تفجير محطة الغاز إلا أنهم اكتشفوا وجود قوات جيش فوقع تبادل عنيف لإطلاق النار تشارك فيه بحسب شهود عيان 4 سيارات مسلحة تتبع العناصر المجهولة، وأن تبادلا عنيفا لإطلاق النار لا يزال متواصلا لمنع تفجير محطة السبيل التى سبق وتعرضت لأكثر من عملية تفجير الفترة الماضية.

وبحسب المصادر فإن تعزيزات أمنية كبيرة تتجه حاليًا لمكان الاشتباكات فى محاولة للتصدى للعناصر المجهولة والسعى للقبض عليها ومطاردتها.. وقال مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء إن المديرية لم تتلق أى بلاغ بالواقعة حتى الآن.

وكان خط الغاز تعرض للتفجير أكثر من 10 مرات منذ اندلاع الثورة المصرية.