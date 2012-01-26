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الاحتلال يشرع بصب الاسمنت في نفق متاخم لمغارة سليمان

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 12:19 - 26 يناير 2012
نفق تحت سور البلدة القديمة نفق تحت سور البلدة القديمة
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شرعت ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية قبل ظهر اليوم، بتنفيذ عمليات صب اسمنت مسلح في نفق متاخم لمغارة الكتان أو ما تعرف بـ"مغارة سليمان" بسور القدس التاريخي بشارع السلطان سليمان وسط المدينة المحتلة.

وحسب أحد العاملين في الموقع، فان عمليات صب الاسمنت تتم في نفق أسفل سور البلدة القديمة من الناحية الشمالية، لافتا إلى أن ما افتتح اليوم عبارة عن مخرج طوارئ لمغارة الكتان "مغارة سليمان"، حيث يجري صب الباطون لتدعيم الصخور الضخمة في المكان ومنع سقوطها.

يذكر أن المنطقة الممتدة بين بابي العامود والساهرة تشهد تغييرات كبيرة في معالمها بعد إزالة أشجار وتجريف ساحات واسعة، فيما ما يزال العمل جاريا في المنطقة القريبة من باب الساهرة لإنشاء حديقة "تلمودية" متواصلة.

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