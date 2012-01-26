"إسرائيل" ترسل برقية مباركة لمجلس الشعب المصري‏

بمناسبة انعقاد البرلمان المصري ( مجلس الشعب) أرسلت "إسرائيل" رسالة مباركة جاء فيها " إسرائيل تبارك للشعب المصري على جهوده لتحقيق الحرية والديمقراطية والتطوير الاقتصادي "وإسرائيل" تتمنى للبرلمان الجديد عملا مثمرا من اجل رفاهية الشعب المصري, فنحن في إسرائيل متأكدين بأن مصر ستواصل وضع أهمية السلام واستقرار المنطقة أمام نصب أعينها”

ووفقا موقع لداعت انه وفقاً لمحللين إسرائيليين فإن ما ذكرت "إسرائيل" في الرسالة وخاصة حول تحقيق الحرية يعني خنجرا مسموما في ظهر الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي وقف لجانب "إسرائيل" 30 عاما وفسر المحللين تحقيق الشعب المصرية للحرية بان مبارك أصبح في نظر اسرائيل اكبر ديكتاتوري بعد أن نفذ وحمى مصالح إسرائيل