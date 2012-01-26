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خلال مباراة الكلاسيكو

برشلونة يفتقد لجهود بعض لاعبيه بسبب الإصابات

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 11:07 - 26 يناير 2012
لاعب وسط برشلونة انييستا لاعب وسط برشلونة انييستا
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أعلن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم الخميس أنه سيفتقد جهود لاعب خط وسطه أندريس إنييستا لمدة نحو أسبوعين بسبب إصابة عضلية في الساق اليسرى خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعته بغريمه التقليدي ريال مدريد في ملعب الكامب نو.

وتعرض إنييستا للإصابة بعد نصف ساعة من بداية المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد 2-2 الأربعاء في إياب دور الثمانية ببطولة كأس ملك أسبانيا.

وتعرض إنييستا "27 عاما" لهذا النوع من الإصابات أربع مرات بالفعل هذا الموسم، وهو ما يشكل قلقا لدى الجهاز الطبي بالنادي.

كما يفتقد برشلونة في الوقت الحالي أيضا جهود ديفيد فيا وإبراهيم أفيلاي بسبب الإصابات ومهاجمه سانشيز.

يذكر أن لاعب الوسط الدولي عائد من إصابة سابقة تعرض لها أمام نادي هوسبيتاليت ضمن بطولة كأس الملك أيضاً.

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