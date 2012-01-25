تطوير روبوت للقضاء على الشخير!!

عرض مطورون يابانيون فى معرض الروبوت الدولى باليابان "روبوت" جديدا على شكل دب للقضاء على مشكلة الشخير المزعجة والتى تتسبب فى مشاكل صحية كثيرة، وفقا لما أكدته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

ويتم استخدام الدب كوسادة وهى مزودة بميكرفون حساس، بمجرد اكتشاف الشخير يقوم الجهاز بدفع رأس النائم فى جانب واحد، فى حركة تساعد ليس فقط من يعانون الشخير، لكن أيضا من يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.

ويدعم عمل الروبوت جهاز استشعار منفصل على شكل دب صغير يثبت فى اليد لقياس مستوى الأوكسجين فى الدم، والذى ينخفض فى حالة الشخير التى لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة للجسم.

وينتظر الدب حتى يلاحظ انخفاض نسبة الأوكسجين وارتفاع صوت الشخير قبل أن يقوم بحركته لإيقاف النائم عن الصوت المزعج، و حتى الآن لم يتم طرح الجهاز الجديد للبيع، وربما ينتظر منتجوه تطويره بشكل أفضل ليكون قطعة واحدة مثلا أو تحسين حجمه الكبير.