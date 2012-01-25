قدورة فارس ينفي نبأ ترحيل الأسير مروان البرغوثي إلى الأردن

نفى رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم الاربعاء، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول ترحيل الأسير مروان البرغوثي إلى الأردن خلال ساعات.

وقال فارس:"يبدو أن هذه الأخبار تم تسريبها من قبل سجان سجن هداريم، وذلك إثر نقل البرغوثي إلى المحكمة في مدينة القدس اليوم، حيث رفع مجموعة من اليهود في الولايات المتحدة قضية ضده".

وكان التلفزيون "الإسرائيلي" قد نقل خبراً بصورة مفاجئة بأن الاحتلال سيقوم بترحيل البرغوثي خلال ساعات إلى الأردن، وهو الأمر الذي نفاه فارس.

يُشار، إلى أن النائب البرغوثي اختطفته قوات الاحتلال الصهيوني قرب الإرسال بمدينة رام الله في 15 نيسان - ابريل 2002 رغم أنه من المفترض أن يتمتع بالحصانة البرلمانية كونه عضواً منتخباً بالمجلس التشريعي.