مصر تطرح عملة تذكارية لثورة 25 يناير

بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول لثورة 25 يناير المجيدة، تطرح مصلحة الخزانة العامة بعد غدٍ الخميس، 26 يناير، عملات تذكارية فضية من فئتى الخمسة جنيهات والجنيه الواحد، وينشر "اليوم السابع، صور النموذج الذى تم الموافقة عليه وتنفيذه.

وقال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن التصميم النهائى تم تنفيذه بقطاع سك العملة فى الوزارة، وليس للبنك المركزى دخل فى ذلك لأنها ليست من اختصاصاته فهى ليست عملة يتم تداولها والتعامل والبيع والشراء بها، لافتا إلى أن مصلحة صك العملة قد أصدرت 16 نوعًا من هذه الأشياء التذكارية.

وتعليقا على ردود أفعال البعض الخاصة بارتفاع سعر العملة المطروح للجمهور وهو 207 جنيهات للعملة الفضية فئة الـ5 جنيهات، و186 جنيهًا للعملة الفضية فئة الجنيه، قال جوهر إن قيمة العملة التذكارية أعلى بكثير، ويمكن إن يكون سعرها بعد سنة يعادل أكثر من 5 آلاف جنيه.

وبالنسبة لاحتمالية استغلال البعض لهذه العملات واستغلالها فى إقامة سوق سوداء لبيعها علق أيمن جوهر على ذلك بأن العدد قليل وهو 10 آلاف و100 عملة مما لا يدعى للقلق بشكل كبير، مضيفا، إنه لا يوجد ميزانية محددة للموضوع لأن مصلحة سك العملة بوزارة المالية هى المنوطة بذلك.

وكان قد صرح ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع تلك العملات التذكارية للثورة للجمهور بقيمة 5 جنيهات وجنيه.

ووافق رئيس الوزراء على سك 10 آلاف و100 قطعة من كل عملة، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين فى اقتناء تلك العملات التى تؤرخ للثورة المصرية، مشيرًا إلى أن الوجه الأول لتلك العملات نقش عليه شعار الثورة "كرامة وحرية وعدالة اجتماعية"، وذلك فى الإطار، وفى الوسط نقشت قبضة يد إنسان ترمز لتماسك الشعب المصرى واتحاده وقوته، وكتبت حولها عبارة ثورة يناير، ورقم 25، ونقش على الوجه الثانى اسم جمهورية مصر العربية، وتاريخ الإصدار 2011، وقيمة العملة جنيه واحد أو خمسة جنيهات.