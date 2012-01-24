د. الأفغاني: برنامج مشترك للماجستير والدكتوراه بالتعاون مع جامعتي عين شمس وحلوان المصرية

أكد الدكتور أحمد الأفغاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشرق الأوسط الدولية للاستشارات والتأهيل الأكاديمي على انه تم الاتفاق بالتعاون مع مركز الرشيد بجمهورية مصر العربية على أن يتم فتح باب التسجيل للراغبين من طلاب دولة فلسطين في برامج الدراسات العليا(الماجستير والدكتوراه) في جامعة حلوان وجامعة عين شمس.

هذا وأكد د. حمدي زيدان أن الاتفاق مع جامعة حلوان على فتح باب التسجيل أيضا لدرجة الدبلوم في العديد من البرامج كالدبلومة في البرمجة اللغوية والعصبية، وأيضا الدبلومة في مجال حقوق الانسان وأخرى في تنمية الموارد البشرية .. والعديد من التخصصات التي تخدم طلابنا في المجالات العملية المتقدمة، كما أكد الافغاني على أن هذه الزيارة جاءت لترتيب العديد من البرامج الغير متوفرة في محافظة غزة للتسهيل على الطلاب التسجيل والحصول على قبولاتهم والاشراف عليهم طوال فترة الدراسة بالتعاون مع الجامعات المذكورة .

كما وانه تم الاتفاق على ان يتم وبالتعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية اعطاء دبومات تحاليل طبية وفي قسم الاشعه وايضا المختبرات وإدارة المستشفيات ، وهذه التخصصات تم التوافق عليها مع جامعه حلوان وباشراف اساتذة ودكاترة فلسطينيين .

كما وتوصل بالاتفاق على خصم بنسبة 50% من رسوم الطلاب الدارسين للدراسات العليا، حيث انه سيتم التسجيل من خلال مقر المؤسسة في غزة والتواصل مع المشرفين الاكاديميين الموجودين فيها.