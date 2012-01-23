بالصور..اعتصام تضامني مع رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك

نظم النواب في الضفة الغربية، إعتصاماً تضامنياً مع رئيس المجلس التشريعي المختطف د. عزيز دويك أمام مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله وبحضور ممثلين عن الكتل البرلمانية في المجلس ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد النواب خلال اعتصامهم على أن الرد الوحيد والأقوى على اعتقال الاحتلال لرئيس المجلس يكون بالسماح للمجلس التشريعي بالإنعقاد لمناقشة إعتداءات الاحتلال بحق رموز الشرعية الفلسطينية كرد فعلي طبيعي على تصرفات الاحتلال التعسفية بحق الشرعية الفلسطينية.

وطالب النواب السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بالوقف الفوري للمفاوضات التي أقر أصحابها أنها عبثية والعودة لأحضان الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

من جهتها واستنكرت الكتل البرلمانية اعتقال الدكتور عزيز دويك، أكدت في كلمات لها خلال الاعتصام على ضرورة تطبيق تفاهمات المصالحة الوطنية فعلاً على أرض الواقع وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي لمواجهة الإعتداءات الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ورموزه وقياداته.

وناشدت الكتل البرلمانية المؤسسات الدولية بضرورة التحرك العاجل للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي د. دويك وإخوانه النواب المختطفين في سجون الاحتلال ووقف خرق الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان الفلسطيني.

تجدر الاشارة ان قوات الاحتلال اعتقلت د.دويك يوم الخميس الماضي بصورة مباغته , وبهدف تعطيل عمل المجلس التشريعي , وإفشال المصالحة.