المفتي حسين يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأنه

استنكر مفتي القدس والديار الشيخ محمد حسين، اليوم الإثنين، ما نسبته له الصحف الإسرائيلية أمس حول دعوته 'للتحريض على قتل اليهود وبأنهم قردة وخنازير'.

وقال حسين إن هذه الاتهامات تأتي 'في سياق الحملة التحريضية والهجمة الإسرائيلية على القدس والشخصيات المقدسية'، مشيرا إلى تحويل المسجد الأقصى إلى مركز أمني بإحاطته بكاميرات لمراقبة الداخلين إليه من المصلين.

كما استنكر مستشار القدس في ديوان الرئاسة احمد الرويضي اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين والدعوة إلى التحقيق معه.

واعتبر الرويضي في حديث دعوة نتنياهو لمستشاره القضائي بفتح تحقيق جنائي ضد الشيخ حسين 'استهدافا للرموز الدينية والوطنية لشعبنا بصفته خطيبا للمسجد الأقصى المبارك'.