اغتيال ضابط ايراني اخر

تعرض ضابط إيراني آخر للاغتيال، أمس السبت، عندما أقدم راكبا دراجتين ناريتين على إطلاق النار عليه في مدينة حورمبار وهربا من المكان، بينما أصيب جندي آخر جراء إطلاق النار.

وسائل إعلام في اذربيجان، نقلت عن وسائل اعلام ايرانية، ان قائد الأمن في المنطقة التي وقع بها الحادث، قال انه وقع في الساعة السادسة والنصف صباحا وان ملاحقة الجناة جارية، فيما يتم التحقيق بأسباب الجريمة.

في غضون ذلك نقلت وكالة الانباء الايرانية "مهر"، إن الضابط هو علي فيماني ويبلغ من العمر 43 عاما.

وتشير طريقة الاغتيال إلى أنه يقع، على ما يبدو، ضمن سلسلة الاغتيالات التي وقعت في إيران، في الاونة الاخيرة ووجهت فيها أصابع الاتهام إلى المخابرات "الإسرائيلية" والأمريكية.