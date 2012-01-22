الدفاع المدني يخلي أربع إصابات في حادث سير بقلقيلية

خلت طواقم الدفاع المدني في محافظة قلقيلية مساء اليوم الأحد أربع إصابات بين متوسطة وطفيفة نتيجة حادث سير على طريق عزون جيوس بالمحافظة.

وأوضح تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني كيفية وقوع الحادث قائلة :" الحادث وقع على الشارع الواصل بين بلدتي عزون وجيوس في محافظة قلقيلية نتيجة اصطدام بين مركبة صغيرة من نوع سوبارو تعود ملكيتها لأحد المواطنين من سكان عرب الداخل ومركبة شحن من نوع مان يقودها مواطن من سكان قلقيلية، فهرعت طواقم مركز دفاع مدني عزون وأخلت ثلاث إصابات من داخل مركبة السوبارو وجميعهم من عرب الداخل إضافة لإصابة سائق الشحن ، وعملت الطواقم على تحرير وإخلاء الإصابات مستخدمين أجهزة الفتح والقص الهيدروليكية ، وتقديم الإسعاف الأولي لهم وتسليمهم لمركبات الإسعاف التي نقلت أربعتهم للمشفى في مدينة قلقيلية ثم إزالة الزجاج والزيوت من أمام حركة المرور والسير وإعادة المركبات لمسارها على الشارع .

ويهيب الدفاع المدني بالسائقين ويدعو لتفقد المركبة وعمل الصيانة اللازمة لها وخصوصاً المكابح وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ والحذر من الإنزلاق والتدهور . م ي