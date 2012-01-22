لاريجاني: اعتقال رئيس البرلمان الفلسطيني يثبت عجز الصهاينة

أدان رئيس مجلس الشورى الاسلامي اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز الدويك، معتبرا ذلك بأنه يثبت عجز الصهاينة.

وأدان علي لاريجاني في بيان له اليوم الاحد اعتقال السلطات الصهيونية لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا ان مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة السياسات التوسعية واللاانسانية الصهيونية، ستثبت مرة اخرى عجز هذا الكيان.

ووصف لاريجاني اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بانه يمثل نموذجا جديدا عن الاجراءات اللاانسانية والعدوانية للكيان الصهيوني.

واكد البيان ان نواب مجلس الشورى الاسلامي يدعون نظراءهم في برلمانات الدول الحرة والتواقة للعدالة في العالم، واتحاد البرلمانات الآسيوية، وبرلمانات منظمة التعاون الاسلامي، واتحاد البرلمانات العالمية، ان يوصلوا اصوات احتجاجاتهم، في إطار مبادرة موحدة، الى اسماع جميع الاوساط الدولية، وان يطالبوا بالافراج فورا عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز الدويك، دون قيد او شرط.

كما دعا البيان الى بذل قصارى الجهود من اجل الحيلولة دون استمرار الممارسات الصهيونية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحكومته القانونية والمجلس التشريعي الفلسطيني./انتهى/