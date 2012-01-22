أسرى حماس في عسقلان يضربون عن الطعام يومين في من كل أسبوع

أفاد رياض الأشقر الباحث في شئون الأسرى في وزارة الأسرى بالحكومة الفلسطينية بغزة، أن أسرى حماس في سجن عسقلان قرروا الإضراب عن الطعام ليومين في الأسبوع احتجاجاً على ظروفهم القاسية ، وللضغط على إدارة السجون لتحسين أوضاعهم الحياتية داخل السجن وتلبيه مطالبهم.

وأوضح الأشقر بان أسرى حماس قرروا الإضراب يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع حتى تستجيب إدارة مصلحة السجون لمطالبهم العادلة ، وقد بدء هذا الإضراب منذ يوم الثلاثاء الماضي في 17/1 ، ونفذوا اضراباً أمس السبت ويستمر بشكل دوري حتى يحقق الأسرى مطالبهم.

وأشار الأشقر إلى أن أسرى حماس يخوضون الإضراب بشكل منفرد في عسقلان ، فيما تدرس بقية الفصائل الانضمام إلى الإضراب الذي بدأه اسري حماس في السجن ، ويطالب الأسرى بتحسين ظروفهم الحياتية داخل السجن، والتي من أهمها وقف سياسة الإهمال الطبي بحق المرضى والتي فاقمت من معاناتهم في الفترة الأخيرة بشكل خطير، ومن بنيهم الأسير المهندس" ضرار أبو سيسي " المعزول انفراديا في سجن عسقلان منذ 6 شهور والذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير وفقد (30) كيلو من وزنه ويعاني من عدة أمراض أخطرها ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في الكلى والمرارة وأوجاع في الرأس وصحته فيتدهور مستمر.

كذلك يطالب الأسرى بوقف سياسة حرمان الأسرى من الزيارات وخاصة أسرى قطاع غزة الذين يحرمون من الزيارة منذ ما يزيد عن 5 سنوات ونصف ، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى المعزولين.

وهدد الأسرى في عسقلان باتخاذ خطوات تصعيدية فى حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم الإنسانية وطالبوا أبناء شعبنا بضرورة التضامن معهم ومسانده قضيتهم بكل الطرق والوسائل.