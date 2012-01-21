إسرائيل تحذر جنودها من عمليات خطف في عرض البحر

ذكر موقع يديعوت بان تهديد اسر الجنود الإسرائيليين لا يقتصر فقط على عمليات اسر في البر, بل أيضا في عرض البحر , حيث أعطى قائد هيئة الأركان العسكرية بين غينس تعليمات لقادة سفن الدبور الحربية لأخذ الحيطة والحذر من مغبة قيام مسلحين بتنفيذ عمليات نوعية عرض البحر . والجدير بالذكر فان سفن الدبور الحربية تعمل على مدار الساعة أمام شواطئ الناقورة شمالا ومقابل شواطئ قطاع غزة ورفح كما تتواجد في البحر الأحمر من جهة ايلات مقابل سيناء والأردن. وتعتقد قيادة الجيش الإسرائيلي بان محاولة اسر جنود إسرائيليين عرض البحر تكون عبر نصب كمين بواسطة قارب يجعل سفينة الدبور تقترب من هذا القارب الذي يكون عليه مجموعة من ( المسلحين ) ومن ثم يقوم المسلحين بإطلاق النار نحو جنود سلاح البحرية الإسرائيلية. وقد تم اخذ بالحسبان ما جري في حرب لبنان الثانية عندما أطلق حزب الله صاروخ أصاب سفينة اخي خانيت وقد اعطيت التعليمات بمنع اي عملية اسر مهما كان الثمن وذلك بأن يطلق الجنود النار نحو اي قارب يأسر جندي إسرائيلي. ومن ضمن وسائل الحماية للسفن الحربية سيتم تركيب صواريخ علي متن تلك السفن من نوع لاهط المتطورة والتي تهاجم هدفها بالليزر .