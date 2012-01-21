حماس تدعو فتح لتنفيذ ما اتفق عليه بدلاً من سياسة الادعاءات والاتهامات

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، حركة فتح إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بدلاً من سياسة الادعاءات والاتهامات.

وقد أكد الدكتور سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم "حماس" في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الأجهزة الأمنية في الضفة اعتقلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 8 من أعضاء وقيادة حركة حماس هذا عدا عن مئات الاستدعاءات اليومية إضافة إلى عدم الالتزام بتفيذ أي شيء مما اتفق عليه.

وأوضح أبو زهري، أن ادعاءات فتح عن وجود اعتقالات لأبنائها في غزة خلال الأيام الماضية فهو محض افتراءات.

ودعا، مؤسسات حقوق الإنسان في غزة للثبت من ذلك وإعلان الحقيقة، منوهاً إلى أن وفداً من أعضاء المجلس الاستشاري من غزة زار رام الله خلال الأيام القليلة الماضية، وعدا عن ذلك فإن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قدم كتاباً للجنة الحريات يؤكد الجاهزية لاستقبال الصحف الصادرة في الضفة إلى غزة وهذا مقابل منع مخابرات رام الله صحيفة فلسطين الصادرة في غزة من الطباعة والتوزيع في رام الله .

وأضاف أبو زهري، أن هذا كله يؤكد أن حركة حماس التزمت بالكثير مما اتفق عليه ولكن بكل أسف فإن حركة فتح لم تلتزم بشيء وهي تكتفي بضخ مجموعة من الادعاءات للتغطية على عدم التزامها، داعياً لجنة الحريات أن تكون أكثر وضوحاً في مواقفها حتى لا تسمح لأي طرف من التفلت من استحقاقات المصالحة وقلب الحقائق.