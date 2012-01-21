لجنة القوى تُسلم مذكرة للأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن الشيخ عدنان

سَلَمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر في قطاع غزة مذكرة قانونية وإنسانية حول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً الأسير الشيخ خضرعدنان.

وقد أوضح ممثل حركة الجهاد في لجنة الأسرى ياسر مزهر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المذكرة تشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" والانتهاكات التي يتعرضون لها، ومايتعرض له الشيخ عدنان الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 35 في سجون الاحتلال.

وطالبت المذكرة حسب مزهر، بالضغط الفوري والعاجل على الأسرى والمحررين والإفراج عن الأسرى المرضى والشيخ عدنان الذي تسوء أوضاعه الصحية نتيجة إضرابه المتواصل عن الطعام الأمر الذي يعرض حياته للخطر.

وأشار مزهر، إلى المذكرة سلمت لمدير الأمم المتحدة في مدينة غزة، وممثلي الصليب الأحمر، حيث سارت مسيرة من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمقر الأمم المتحدة بغزة بمشاركة قيادات الحركة، والقوى الوطنية والإسلامية وذوي الأسرى في سجون الاحتلال.

وحول رد ممثلي الأمم المتحدة حول المذكرة، قال مزهر:"إن ممثلي الصليب والأمم المتحدة أكدوا على أنه سيتم مناقشة الأمر وإدراج كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في التقرير الشهري للأمم المتحدة، كاعتقال الأطفال وإضراب الأسرى، والأسرى المرضى.

وكانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات قد وجهت في وقت سابق، دعوة لكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات والنقابات والإتحادات ولأهالي الأسرى والأسرى المحررين في قطاع غزة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي ستنطلق في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت 21 يناير 2012 من خيمة الإعتصام المقامة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامنا مع الأسرى وإسنادا لمطالب الأسير القائد خضر عدنان باتجاه مقر الأمم المتحدة لقراءة المذكرة من قبل جمال الضبة عضو لجنة الأسرى عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ثم تسليمها لممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في قطاع غزة .