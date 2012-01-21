لجنة التواصل الجماهيري للجهاد تواصل زياراتها الاجتماعية

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وبالتنسيق مع قيادة إقليم شرق غزة زيارة إلى ديوان أل الوادية في إطار التواصل مع العائلات الفلسطينية.

وضم الوفد الزائر الشيخ تحسين الوادية مسئول لجنة التواصل العامة والشيخ أبو العبد أبو سرية وعدد من قيادات وكوادر لجنة الإصلاح وقيادات التنظيم شرق غزة.

كان في استقبال الوفد الزائر المختار وهب الوادية أبو عادل وعدد من أبناء العائلة وجمع غفير من الأحبة والجيران

ومن جهته تحدث الشيخ أبو العبد أبو سرية عن عمق العلاقة بين العائلات الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي والعمل على تمتينها وزيادة الترابط ما بين الحركة والعائلات الفلسطينية وخصوصا العائلات أصحاب التاريخ الجهادي المشرف أمثال عائلة الوادية .

وبدوره ثمن الشيخ أبو هاشم السعودي دور عائلة الوادية في تقديم كل إشكال الدعم لحركة الجهاد وكافة الفصائل الفلسطينية وتقديم العديد من الشهداء على مذابح الحرية والاستقلال مستذكرا بان هذا الديوان العامر بأهله قدم الواجب على الإمكان من احتضان لكافة قوى الوطنية والإسلامية دون تفريق.

وبدوره شكر المختار أبو عادل حركة الجهاد الإسلامي ولجنة التواصل الجماهيري على هذه الزيارة الطيبة وهذه اللفتة الكريمة وأعرب عن تقديره واعتزازه لتلك الزيارة وتلك الكلمات الطيبة المعبرة .

ومن جهة أخرى أشار الشيخ تحسين الوادية أن حملة الوفاء التي تقوم بها لجنة التواصل لكافة العائلات تقديرا لدورهم الهام في مقارعة الاحتلال ونسج علاقات طيبة مع الجميع مع تأكيده على استمرارية الزيارات لتشمل كافة العائلات في قطاع غزة.

وشكر الشيخ أبو طارق دردس مسئول لجنة التواصل بحي أجديدة عموم عائلة الوادية ممثلة بالمختار أبو عادل على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.