تسليم مذكرة للأمم المتحدة اليوم احتجاجاً على اعتصام الأسير خضر عدنان

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في قطاع غزة أنها سوف تقوم اليوم السبت, بتسليم ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر في قطاع غزة مذكرة قانونية وإنسانية حول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .

وأفاد نشأت الوحيدي مسؤول الإعلام في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن المذكرة والتي تتحدث باسم لجنة الأسرى والمؤسسات وأهالي الأسرى تتناول آخر التطورات والمستجدات والإعتداءات التي تنفذها إدارة مصلحة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين وبإشراف رسمي من الحكومة وأعضاء الكنيست الإسرائيلي .

وأضاف بأن المذكرة تسلط الضوء على إضراب الأسير الفلسطيني خضر عدنان والذي يخوض إضرابا عن الطعام لليوم الخامس والثلاثين احتجاجا وتنديدا بالسياسات العنصرية الإسرائيلية ومن بينها تمديد وتجديد الإعتقال الإداري إلى جانب قيام الإحتلال الإسرائيلي باعتقال د . عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في محاولة لإجهاض واغتيال المصالحة الوطنية الفلسطينية إلى جانب مطالب أهالي الأسرى بإعادة تفعيل برنامج الزيارات .

ودعا الوحيدي إلى تعزيز التفاعل الرسمي والشعبي والمؤسساتي مع قضية الأسرى بما يليق بصمودهم وشموخهم وإرادتهم التي لا تنكسر أمام إرادة السجان الإسرائيلي وذلك بالمشاركة الفاعلة في الفعاليات التي تنظمها لجنة الأسرى والمؤسسات وفي الإعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووجهت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات دعوة لكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات والنقابات والإتحادات ولأهالي الأسرى والأسرى المحررين في قطاع غزة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي ستنطلق في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت 21 يناير 2012 من خيمة الإعتصام المقامة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامنا مع الأسرى وإسنادا لمطالب الأسير القائد خضر عدنان باتجاه مقر الأمم المتحدة لقراءة المذكرة من قبل جمال الضبة عضو لجنة الأسرى عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ثم تسليمها لممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في قطاع غزة .