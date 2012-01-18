كأس الملك.. يشعل المواجهة بين الريال وبرشلونة وغيابات بالجملة

يستضيف إستاد «سانتياجو برنابيو»، مساء اليوم الأربعاء، أولى مباريات الكلاسيكو الإسباني فى العام الجديد 2012 بين ريال مدريد وبرشلونة فى دور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وكانت القرعة قد أوقعت الفريقين وجها لوجه مبكرا، لتمنع تكرار النهائي المثير الذي أقيم فى الموسم الماضي وتفوق فيه ريال مدريد بهدف نظيف.

تحمل المباراة نكهة مميزة، إذ يعيش ريال مدريد، حامل اللقب 18 مرة، فترة رائعة، من خلال تصدره الدوري المحلي بفارق 5 نقاط عن برشلونة بطل الدوري وأوروبا والعالم وحامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (25 آخرها عام 2009)، وهو يبحث عن الثأر من الخسارة الأخيرة أمام الفريق الكاتالوني نظراً للعداوة الكبيرة بينهما.

مواجهة شرسة بين النجوم..

وتشهد مباريات الكلاسيكو في العامين الأخيرين، مواجهات خاصة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في الأعوام الثلاثة الأخيرة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني، والمدربين جوسيب جوارديولا الذي اختير مؤخراً أفضل مدرب في عام 2011، والبرتغالي جوزيه مورينيو الطامح إلى إعادة ريال مدريد إلى سكة الألقاب.

وفي مباراة كأس الملك الأسباني الأخيرة والتي جمعت الفريقين توج ريال مدريد بها نتيجة تألق صانع ألعابه الغاب الأرجنتيني دي الالدي ماريا الذي مرر الكورة بشكل رائع إلى هداف الليغا الأسبانية البرتغالي كرستيانو رونالدوا ليعلن فوز الريال بهدف نظيف على غريمه التقليدي برشلونة.

غياب بالجملة للاعبي مدريد..

حيث سيفتقد ريال مدريد خدمات لاعب وسطه الدولي الألماني سامي خضيرة في موقعة الـ"كلاسيكو" التي تجمعه مساء اليوم الأربعاء بغريمه برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، فيما يحوم الشك حول مشاركة جناحه الدولي الأرجنتيني انخيل دي ماريا ومدافعه المخضرم بيبي.

وذكر مدرب ريال البرتغالي جوزيه مورينيو أن خضيرة يعاني من التواء في كاحله الأيمن تعرض له خلال مباراة الثامن من الشهر الحالي أمام غرناطة (5-1) في الدوري المحلي، في حين ان دي ماريا الذي عاد مؤخرا من تمزق في فخذه الأيمن، يعاني من تقلص عضلي تعرض له في تمارين الأمس, كما تعرض المدفع بيبي لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن، ولم يشارك في تدريبات الفريق، حيث قضى اليوم في صالة اللياقة البدنية.

وفي ظل هذه الغيابات، سيعول مورينيو مجدداً على مواطنه كارفاليو الذي لم يشارك في أية مباراة منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي أمام أياكس أمستردام الهولندي (3-0) في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يفتقد بيدرو..

سيغيب الجناح الأيمن لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بيدرو رودريغيز عن الملاعب لمدة لا تقل عن عشرة أيام بعد إصابته في مباراة أوساسونا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وأكد النادي الكاتالوني على موقعه الرسمي أن اللاعب وبعد خضوعه لفحوصات طبية مختلفة "مصاب بتمدد في أوتار العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، لكن الإصابة ليست خطيرة".

ولن يشارك الدولي الإسباني مع فريقه أمام ريال بيتيس وملقة في الدوري ضمن المرحلتين القادمتين، إضافة لغيابه عن مباراة ذهاب ربع نهائي الكأس ضد الغريم التقليدي ريال مدريد التي ستجري مساء اليوم الأربعاء.

ولم تقتصر خسائر برشلونة في مباراة أوساسونا على بيدرو، بل تعرضت مقاعد بدلاء حامل اللقب لضربة قوية بعد تأكد غياب المدافع الشاب أندرو فونتاس لفترة ستة أشهر ما يعني نهاية الموسم بالنسبة له، حيث سيجري عملية جراحية في الأيام القليلة القادمة.