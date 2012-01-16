الانتر يحسم الديربي لمصلحته بهدف دون رد

حسم إنتر ميلان دربي مدينة ميلانو في مصلحته بفوزه على جاره وغريمه اللدود إي سي ميلان بهدف نظيف في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين الإنتر بهذا الفوز لهدافه العائد لممارسة هوايته التهديفية الأرجنتيني دييغو ميليتو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة"54", من عمر المباراة.

لم يكن من الممكن توقع مجريات اللقاء كون هذا الدربي دائماً ما يكون خارج أي حسابات، خاصة في ظل تألق ميلان وعودة إنتر لأجواء المنافسة في الآونة الأخيرة.

حيث سنحت الفرصة أكثر من مرة لكلا الفريقين لتسجيل الأهداف ولكن عدم التركيز أصاب اللاعبين لخوفهم من المباراة القوية وكانت أكثر الفرصة من جانب ميلان الذي لم يستغلها أمام الإنتر القناص.

وبهذه النتيجة تقدم الإنتر للمركز الخامس برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الرابع، في حين تجمد رصيد الميلان عند 37 نقطة في مركز الوصافة خلف المتصدر يوفنتوس (38) الذي تُوج بنتائج اليوم بطلاً لمرحلة الذهاب رغم تعادله مع كالياري 1-1.