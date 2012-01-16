ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. عرض الخبر

ضمن المرحلة 18 من الدوري الإيطالي

الانتر يحسم الديربي لمصلحته بهدف دون رد

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 11:42 - 16 يناير 2012
فرحة لاعبي انتر ميلان بهدف ميلتو بميلان فرحة لاعبي انتر ميلان بهدف ميلتو بميلان
جوال
مشاركة

 حسم إنتر ميلان دربي مدينة ميلانو في مصلحته بفوزه على جاره وغريمه اللدود إي سي ميلان بهدف نظيف في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين الإنتر بهذا الفوز لهدافه العائد لممارسة هوايته التهديفية الأرجنتيني دييغو ميليتو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة"54", من عمر المباراة.

لم يكن من الممكن توقع مجريات اللقاء كون هذا الدربي دائماً ما يكون خارج أي حسابات، خاصة في ظل تألق ميلان وعودة إنتر لأجواء المنافسة في الآونة الأخيرة.

حيث سنحت الفرصة أكثر من مرة لكلا الفريقين لتسجيل الأهداف ولكن عدم التركيز أصاب اللاعبين لخوفهم من المباراة القوية وكانت أكثر الفرصة من جانب ميلان الذي لم يستغلها أمام الإنتر القناص.

وبهذه النتيجة تقدم الإنتر للمركز الخامس برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الرابع، في حين تجمد رصيد الميلان عند 37 نقطة في مركز الوصافة خلف المتصدر يوفنتوس (38) الذي تُوج بنتائج اليوم بطلاً لمرحلة الذهاب رغم تعادله مع كالياري 1-1.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات