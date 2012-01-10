داخلية غزة تفتتح إذاعة خاصة للسجناء

افتتحت المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية، إذاعة صوتية في مركز غرب غزة "أنصار"، بهدف تقديم برامج ومحاضرات دينية للنزلاء داخل غرفهم.

وفي سياق متصل؛ وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملابس شتوية على 43 نزيلاً ممن يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وشكر المقدم "ناصر سليمان" مدير عام المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، القائمين على افتتاح الإذاعة، مثمناً في الوقت ذاته؛ جهود الصليب الأحمر التي تهدف لإصلاح وتأهيل النزلاء.

وتعكف المديرية العامة، على تنظيم ندوات ومحاضرات، في سياق برنامج إيماني دائم، تستهدف نزلاء المركز، وكان آخرها محاضرة تربوية لنزلاء مركز الكتيبة المركزي، حملت عنوان "خلق مسلم" ألقاها الشيخ الداعية كمال الحاج.

والجدير ذكره، أن افتتاح الإذاعة جرى بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وبتبرع كريم من رابطة علماء فلسطين