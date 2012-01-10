بالصور.. 10 حقائق مُذهلة عن الجسم البشري..!

1- سرعة العطس تصل إلى 60 ميلا في الساعة.

2- قلب الإنسان يضخ 2000 غالون من الدم يومياً.

3- جسم الإنسان يمتلك من الكربون بما يكفي لملء 1000 قلم.

4- أكثر من نصف العظام موجودة في اليدين والقدمين.

5- هناك 45 ميل من الأعصاب التي تمر عبر جسم الإنسان.

6- الجسم البشري يعطي حرارة في 30 دقيقة بما تكفي لجعل غالون من الماء يغلي.

7- انف الإنسان يستطيع أن يميز أكثر من 50.000 ألف رائحة من الروائح

المختلفة وربطها بالذكريات.

8- الحامض في المعدة قوي بما يكفي لإذابة الزنك.

9- الإنسان ينتج من اللعاب طوال حياته بما يكفي لملء اثنين من حمامات

السباحة الكبرى.

10- العظام في جسم الإنسان أصلب من الخرسانة 4 مرات.