بالصور.. 10 حقائق مُذهلة عن الجسم البشري..!

1- سرعة العطس تصل إلى 60 ميلا في الساعة.
2- قلب الإنسان يضخ 2000 غالون من الدم يومياً.
3- جسم الإنسان يمتلك من الكربون بما يكفي لملء 1000 قلم.
4- أكثر من نصف العظام موجودة في اليدين والقدمين.
5- هناك 45 ميل من الأعصاب التي تمر عبر جسم الإنسان.
6- الجسم البشري يعطي حرارة في 30 دقيقة بما تكفي لجعل غالون من الماء يغلي.
7- انف الإنسان يستطيع أن يميز أكثر من 50.000 ألف رائحة من الروائح
المختلفة وربطها بالذكريات.
8- الحامض في المعدة قوي بما يكفي لإذابة الزنك.
9- الإنسان ينتج من اللعاب طوال حياته بما يكفي لملء اثنين من حمامات
السباحة الكبرى.
10- العظام في جسم الإنسان أصلب من الخرسانة 4 مرات.