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الصين تحقق رقم قياسي بتشييد مبنى من 30 طابقا في 360 ساعة فقط

  • الصين - فلسطين اليوم
  • 07:19 - 10 يناير 2012
مبنى مبنى
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تمكنت الصين من تحقيق رقم قياسي بتشييد مبنى من 30 طابقا في 360 ساعة فقط، أي ما يعادل نصف شهر.

وقامت شركة Broad Group الصينية بتشييد المبنى في مقاطعة هيونان، فيما قامت أكاديمية الصين لأبحاث البناء بإجراء الاختبارات عليه والتأكد من سلامته.

وتعتمد سرعة البناء على تكنولوجيا " Prefabrication" (مسبق الصنع) التي يتم فيها صناعة أجزاء المبنى في مصانع ثم نقلها لمكان البناء وتركيبها لينتج المبنى كاملاً في فترة قصيرة.

 

وتقول الشركة أن "هذه الطريقة لا تؤثر على جودة البناء، ولها مميزات منها تحمل هزة أرضية بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، واستهلاكها للطاقة أفضل بخمس مرات من المباني المناظرة، كما تحتوي على نظام لتنقية الهواء ليكون الهواء داخل المبنى أنقى 20 مرة من خارجه، وتحوي كل غرفة على نظام متابعة لجودة الهواء للحرص على عدم تسرب التلوث لداخل المبنى".

 

يذكر أن الشركة سبق لها بناء فندق من 15 طابق في ستة أيام فقط.

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