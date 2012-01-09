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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اندلاع مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال في بلدة يعبد

  • جنين - فلسطين اليوم
  • 19:33 - 09 يناير 2012
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اندلعت مواجهات في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، مساء اليوم الاثنين بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام الأخيرة للبلدة.

 

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، في خطوة استفزازية وسط إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع.

 

وأضافت أن مواجهات اندلعت في مجمع المدارس، ومنطقة الراس من الجهة الشرقية في البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

 

يشار إلى أن بلدة يعبد تتعرض، ولليوم الرابع على التوالي، لعمليات اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال التي تتعمد استفزاز المواطنين من خلال إلقاء القنابل المسيلة للدموع تجاه منازلهم.

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