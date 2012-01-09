إحالة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس للمحاكمة بتهمة إزدراء الأديان



أحالت نيابة وسط القاهرة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إلى محكمة جُنح بولاق أبو العلا بتهمة ازدراء الأديان عن طريق نشر رسوم كاريكاتيرية تسخر من الدين الإسلامي.

وحدَّدت محكمة استئناف القاهرة الاثنين دائرة المستشار شريف كامل رئيس المحكمة لنظر الدعوى.

وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن النيابة إنتهت من التحقيقات بالقضية بإشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، التي قرَّرت إحالة المتهم إلى المحاكمة.

ونسبت التحقيقات للمتهم "أنه تعمَّد نشر رسم كاريكاتيري يجسد شخصية الكارتون الشهيرة (ميكي ماوس) مطلقاً لحيته ويرتدي جلباباً أبيض والشخصية الكارتونية (ميمي) مرتدية النقاب بقصد الاستهزاء بأمر من الدين".

وكان ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين وعدد آخر من المحامين تقدَّموا مؤخراً ببلاغ إلى النيابة العامة ضد رجل الأعمال الشهير ساويرس يتهمونه فيه بتعمد الإساءة للإسلام والإستهزاء بالملابس والرموز الإسلامية.

واستمعت النيابة إلى مقدمي البلاغ الذين ذكروا في أقوالهم "إن المتهم له مواقف مُعلنة يرفض فيها المادة الثانية من الدستور المصري (التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وهو مصدر التشريع)، إلى جانب مواقفه الرافضة للحجاب ما يدلل على تعمده ازدراء الملابس والرموز الإسلامية".