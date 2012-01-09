بريطانيا الواجهة الأخرى للقراصنة بعد « إسرائيل »

تمكن قراصنة الإنترنت "مجهول" من الكشف عن آلاف عناوين البريد الإلكتروني وكلمات السر الخاصة بمسئولين في الجيش، والمخابرات، والشرطة، وشخصيات سياسية في بريطانيا، وكذلك مستشارين في حلف شمال الأطلسي الناتو.

وتضمنت قاعدة البيانات المتعلقة بالمعلومات الخصوصية التي كشفها القراصنة تفاصيل عن 221 مسئولا عسكريا بريطانيا، إضافة إلى 242 من طواقم الناتو.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فقد تم الكشف عن بيانات تخص موظفين حكوميين يعملون في مناصب حساسة في الحكومة البريطانية بما في ذلك العديد من العاملين في مكاتب المجلس الوزاري، ومستشارين لمنظمة الاستخبارات المشتركة التي هي بمثابة العين الساهرة على المعلومات الحساسة والمكلفة من رئيس الوزراء.

وقالت الصحيفة إن القراصنة تمكنوا من الكشف عن هذه البيانات عبر التسلل خلال أعياد الميلاد إلى قاعدة بيانات شركة استثمارية ضخمة تدعى ستراسفور، وهي شركة متخصصة في الشؤون الخارجية والقضايا الأمنية تتخذ من ولاية تكساس الأمريكية مقرا لها.

وتضم قاعدة البيانات أسماء وعناوين وكلمات سر تعود لقرابة 850 ألف مشترك في الموقع الإلكتروني للشركة، منهم حوالي 75 ألف مشترك يدفعون اشتراكات مما تسبب في الكشف عن أرقام بطاقاتهم الائتمانية وعناوين منازلهم، وكان من بينهم 462 بريطانيا.