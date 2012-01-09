"مجهول" تقتحم مواقع الناتو والجيشين الأمريكي والبريطاني

فلسطين اليوم- وكالات

في تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، الليلة الماضية، جاء أن مقتحمو المواقع الألكترونية (هاكرز) نشروا في مواقع الإنترنت عنواين البريد الألكترونية والرموز المشفرة لمئات الموظفين في الإدارة والجيش في بريطانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وذلك بعد اقتحام موقع تابع لمعهد أمريكي يعنى بالشؤون الاستخبارية والعلاقات الدولية.

وجاء أن المقتحمون، الذين ينتمون إلى مجموعة "مجهول"، ادعوا في بيان على "تويتر" أنهم حصلوا على عناوين بريد ألكترونية وتفاصيل بطاقات ائتمان تابعة للمشتركين في موقع "Starfor".

وبحسب "غارديان" فقد تمكنت مجموعة "مجهول" من الحصول على تفاصيل شخصية لعناصر استخبارات بريطانية ورجال أمن أمريكيين. كما تم الكشف عن تفاصيل 173 أمريكي في أفغانستان، وتفاصيل شخصية لنائب الرئيس الأمريكي سابقا دان كويل، ووزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر.

كما تبين أن الاقتحام طال أيضا 221 من عناصر الجيش البريطاني، و 242 من حلف شمال الأطلسي، ومستشارين في المنظمة الاستخبارية المشتركة لبريطانية، الهيئة المسؤولة عن تقديم المعلومات الحساسة إلى رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون.

وبحسب الصحيفة فقد تم تسريب نحو 19 ألف عنوان بريد ألكتروني تعود لعناصر في الجيش الأمريكي.

وجاء أن ""، الذي يقع في تكساس، هو معهد يختص بشؤون الخارجية والأمن، وأن الملفات التي تم نشرها تشتمل على عناوين بريد ألكتروني ورموز مشفرة لـ850 ألف شخص تم تسجيلهم في موقع المنظمة.

وقالت "غارديان" إنه تم كشف تفاصيل بطاقات الائتمان والعناوين لنحو 75 ألفا.