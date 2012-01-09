جنايات القاهرة تستأنف محاكمة مبارك اليوم

فلسطين اليوم- القاهرة

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لمرافعات المحامين المدعين بالحق المدنى عن أسر ضحايا الثورة من الشهداء والمصابين، وستستمر مرافعتهم يومين فقط، تبدأ فى أعقابها مرافعات هيئة الدفاع عن مبارك والمتهمين معه فى قضيتى قتل المتظاهرين والفساد المالى.