جيمي كارتر يبدأ زيارة لمصر لمتابعة جولة الإعادة للمرحلة الثالثة في الانتخابات

فلسطين اليوم _ القاهرة

يبدأ الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الاثنين، زيارة لمصر، ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الأمريكي الأسبق الذي يترأس "مركز كارتر الدولي" بمتابعة جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة في الانتخابات البرلمانية يومي 10 و11 يناير الحالي، كما سيلتقي مع بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني وسياسيين، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في مصر.

وصرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولي، بأنه سيصل بعد غد الثلاثاء إلى القاهرة وليم بيرنز وروبرت هورماتس مساعدا وزيرة الخارجية الأمريكية، في زيارة لمصر لبحث التعاون الثنائي.

وأوضحت المصادر نفسها انه من المقرر وصول وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، قادما علي طائرة خاصة بعد غد الثلاثاء بينما يصل في نفس اليوم روبرت هورماتس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون النمو الاقتصادي للطاقة والبيئة.