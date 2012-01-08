تحت حماية جيش الاحتلال.. مستوطنون يعتدون بالضرب على طفلين بالخليل

فلسطين اليوم _ الخليل

اعتدت مجموعة من مستوطني "رمات شاي" الكائنة في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل، بعد ظهر اليوم الاحد، على طفلين بالقرب من منزلهما.

وقال والد الطفلين محمد أبو عيشة، إن المستوطنين اعتدوا بالضرب على ولديه، إبراهيم "12 عاما" ووليد "11 عاما" بالضرب المبرح، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال.

وأشار أبو عيشة إلى أن أحد المستوطنين أشهر سكينا في وجه الطفلين، لزرع الخوف في قلوب سكان تل الرميدة، ولإرغامهم على ترك منازلهم ليستولي عليها المستوطنون.

وأكد أبو عيشة أن جيش الاحتلال والمستوطنين استخدموا كل الأساليب من الاعتداء على الأطفال، والممتلكات، والمزروعات، بالإضافة إلى محاولة إغرائهم بالأموال لترك منازلهم للمستوطنين.